Неподалік від Дніпра нацгвардійці збили розвідувальний БПЛА з вибухівкою - Днепр Инфо
Неподалік від Дніпра нацгвардійці збили розвідувальний БПЛА з вибухівкою
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Сегодня 13:04

Ворожий металобрухт приземлили на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Неподалік від Дніпра нацгвардійці збили розвідувальний БПЛА з вибухівкою

Про це повідомили на сайті Нацгвардії. 
 
У середу, 10 травня, під час однієї з тривог бійці Нацгвардії знищили БПЛА, який залетів на територію Дніпропетровщини. 
 
Зазначається, що мобільні вогневі групи, до яких входять бійці 31 бригади НГУ, шукають ворожі цілі, якщо є така загроза. Цієї ночі росіяни запустили в сторону нашої області розвідувальний БПЛА, всередині якого була вибухівка. 
 
Зі стрілецької зброї нацгвардійцям вдалося знешкодити ворожий об’єкт. 
 
На фото пошкоджений ворожий БПЛА.
 

Новости Днепра про Неподалік від Дніпра нацгвардійці збили розвідувальний БПЛА з вибухівкою

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Нікополь атакували з безпілотників. 

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Новости Днепра про Неподалік від Дніпра нацгвардійці збили розвідувальний БПЛА з вибухівкоюУкраїнська

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