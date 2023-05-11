Неподалік від Дніпра нацгвардійці збили розвідувальний БПЛА з вибухівкою

Ворожий металобрухт приземлили на Дніпропетровщині.

Про це повідомили на сайті Нацгвардії.

У середу, 10 травня, під час однієї з тривог бійці Нацгвардії знищили БПЛА, який залетів на територію Дніпропетровщини.

Зазначається, що мобільні вогневі групи, до яких входять бійці 31 бригади НГУ, шукають ворожі цілі, якщо є така загроза. Цієї ночі росіяни запустили в сторону нашої області розвідувальний БПЛА, всередині якого була вибухівка.

Зі стрілецької зброї нацгвардійцям вдалося знешкодити ворожий об’єкт.

На фото пошкоджений ворожий БПЛА.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Нікополь атакували з безпілотників.

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