Атака Нікополя та району з безпілотників та важкої артилерії: подробиці

Вдень 10 травня окупанти били по Нікополю та району з важкої артилерії та атакували з безпілотників.

Про це передає голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Під ворожим вогнем опинився не лише Нікополь, а й Марганецька громада. Протягом дня було зафіксовано чотири обстріли.

Внаслідок обстрілів пошкоджено промислове підприємство, три приватні будинки, декілька господарських споруд, газогін та авто.

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