Атака Нікополя та району з безпілотників та важкої артилерії: подробиці

Про це передає голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Під ворожим вогнем опинився не лише Нікополь, а й Марганецька громада. Протягом дня було зафіксовано чотири обстріли.
Внаслідок обстрілів пошкоджено промислове підприємство, три приватні будинки, декілька господарських споруд, газогін та авто.
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