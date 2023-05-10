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Атака Нікополя та району з безпілотників та важкої артилерії: подробиці

Сьогодні 21:15
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Вдень 10 травня окупанти били по Нікополю та району з важкої артилерії та атакували з безпілотників.

Новости Днепра про Атака Нікополя та району з безпілотників та важкої артилерії: подробиці

Про це передає голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Під ворожим вогнем опинився не лише Нікополь, а й Марганецька громада. Протягом дня було зафіксовано чотири обстріли.

Внаслідок обстрілів пошкоджено промислове підприємство, три приватні будинки, декілька господарських споруд, газогін та авто.

Новости Днепра про Атака Нікополя та району з безпілотників та важкої артилерії: подробиці

Новости Днепра про Атака Нікополя та району з безпілотників та важкої артилерії: подробиці

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Новости Днепра про Атака Нікополя та району з безпілотників та важкої артилерії: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Атака Нікополя та району з безпілотників та важкої артилерії: подробиціРусский

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