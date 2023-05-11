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  • «Увидим — выдернем ноги»: в Днепре обмародерили клумбу с 10-ю кустами розы и самшитом

«Увидим — выдернем ноги»: в Днепре обмародерили клумбу с 10-ю кустами розы и самшитом

Сегодня 16:05
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В Днепре обмародерили недавно высаженную клумбу.

Новости Днепра про

Жители Днепра часто самоорганизуются и наводят порядки у своих домов, высаживая цветы и другие растения за свой счет. Так поступили и днепряне, живущие в одном из дворов на левом берегу города. Правда, клумба с розами и кустами самшита прожила недолго. На днях неизвестные вандалы вырыли растения и забрали саженцы себе.

Об этой истории рассказала днепрянка Юлия в сообществе «Амур.Днепр».

По словам Юлии, жильцы дома напротив приобрели саженцы розы и самшита за собственные средства. Недавно их высадили, но вчера неизвестные обмародерили клумбу, вырвав с корнями 10 кустов розы.

Очень не хороший день. Сегодня у нас обмародерили клумбу, вырвали с корнем 10 кустов роз и кустики самшита, которые жильцы дома напротив покупали за собственные средства! Хотели, чтобы во дворе было хорошо, но человек, который это сделал, решил, что ему нужно, — пишет Юлия.

Днепрянка утверждает, что на доме установлены камеры, поэтому жители скоро узнают, кто именно забрал себе саженцы.

Если этот человек видит это сообщение, советуем больше не появляться в нашем дворе, потому как увидим повыдергиваем ноги. Хорошего всем дня, — пишет автор сообщения.

Растения вырвали с корнями.

Новости Днепра про

Локация, где все случилось.

Новости Днепра про

Напомним, ранее жильцы жилого массива Левобережный жаловались на продавцов овощей, оккупировавших клумбы.

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