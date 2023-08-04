По городам у Дніпрі бігають величезні моторошні павуки (ФОТО)

Скоріше за все, на фото південноросійський тарантул, більш відомий як мизгир. Цих створінь можна зустріти в садах, городах, полях або будь-де в місцях з м’яким ґрунтом. Ці павуки досить великі. Окремі особини доростають до 5 см в довжину.

Можуть кусатися, якщо їх потривожити. Їхня отрута болюча, проте не смертельна. Укус мизгира можна порівняти з бджолиним. Людина може відчувати запаморочення, зниження тиску та оніміння кінцівок. Досить небезпечний для алергіків. Після нападу тарантула в них може піднятися температура, іноді початися набряк або навіть анафілактичний шок.