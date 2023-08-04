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По городам у Дніпрі бігають величезні моторошні павуки (ФОТО)

Сьогодні 13:38
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Мешканець Дніпра зазняв моторошного павучка.

Новости Днепра про По городам у Дніпрі бігають величезні моторошні павуки (ФОТО)

Дніпрянин Сергій поділився світлинами павучка, який бігав по його городу. Чоловіку вдалося зазняти прудкого шестилапого. 

Миру друзі! Дніпро. Такий павучок бігає на городі. Розмір десь 3-3,5см. На спині дуже дивний малюнок павучка… Хто підкаже що за гість в мене?
Як зазначили містяни в коментарях, на своїх земельних ділянках вони часто зустрічають схожих павуків та їх нори. Ці створіння прудкі, тож не завжди вдається зазнімкувати їх на телефон.
 
 

Скоріше за все, на фото південноросійський тарантул, більш відомий як мизгир. Цих створінь можна зустріти в садах, городах, полях або будь-де в місцях з м’яким ґрунтом. Ці павуки досить великі. Окремі особини доростають до 5 см в довжину.

Можуть кусатися, якщо їх потривожити. Їхня отрута болюча, проте не смертельна. Укус мизгира можна порівняти з бджолиним. Людина може відчувати запаморочення, зниження тиску та оніміння кінцівок. Досить небезпечний для алергіків. Після нападу тарантула в них може піднятися температура, іноді початися набряк або навіть анафілактичний шок. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі помітили найбільшого павука в Україні з десятком діток на спині.

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Новости Днепра про По городам у Дніпрі бігають величезні моторошні павуки (ФОТО)Українська

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