По огородам в Днепре бегают огромные жуткие пауки (ФОТО)

Днепрянин Сергей поделился фотографиями паучка, бегавшего по его огороду. Мужчине удалось снять на камеру шустрого шестилапого.
Мира друзья! Днепр. Такой паучок бегает по огороду. Размер где-то 3-3,5см. На спине очень странный рисунок паучка… Кто подскажет, что за гость у меня?
Как отметили горожане в комментариях, на своих земельных участках они часто встречают схожих пауков и их норы. Эти создания быстрые, поэтому не всегда удается снять их на телефон.
Скорее всего, на фото южнорусский тарантул, более известный как мызгирь. Этих созданий можно встретить в садах, огородах, полях или где угодно в местах с мягкой почвой. Эти пауки достаточно большие. Отдельные особи дорастают до 5 см в длину.
Могут кусаться, если их потревожить. Яд болезненный, но не смертельный. Укус мызгира сравним с пчелиным. Человек может ощущать головокружение, снижение давления и онемение конечностей. Весьма опасен для аллергиков. После нападения тарантула у них может подняться температура, иногда начаться отек или даже анафилактический шок.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре заметили самого большого паука в Украине с десятком деток на спине.
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