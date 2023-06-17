У Дніпрі помітили найбільшого павука в Україні з десятком діток на спині (ФОТО)

Виглядає моторошно.

У Дніпрі сьогодні помітили найбільшого павука в Україні з десятком діток на спині.

Фото опублікувала в Facebook дніпрянка Надія Лиштва.

Це тарантул південноруський (у народі ж називається павук волоський, або мизгир) – найбільший павук в Україні, один із найбільших у Європі. Розмір тіла – до 4 см, з ногами – до 7 см. Вага тіла від 2,6 до 7 грамів. Тіло вкрите сірими і білими волосками різної довжини, через це виглядає волохатим.

Самиця навесні відкладає 200—700 яєць у кокон, який зігріває на сонці, виповзаючи на край нірки. Після вилуплення маленьких павученят (зазвичай у травні) вона збирає їх собі на спинну частину черевця та подорожує, час від часу скидаючи частину нащадків і, у такий спосіб, розповсюджуючи їх.

Зазначимо, ці павуки вважаються отруйними, а от небезпечними вони є лише для безхребетних, якими харчуються найчастіше.

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