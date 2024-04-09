Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

По Дніпру бродив півень ростом з людину (ВІДЕО)

Сьогодні 16:49
просмотров

Дніпро дивує.

Новости Днепра про По Дніпру бродив півень ростом з людину (ВІДЕО)

Дніпро – колоритне місто, де іноді відбуваються досить дивні речі. Нещодавно в одному із районів бачили гусака в чобітках, який гуляв разом з господаркою. А тепер помітили півня ростом з людину. 

На відео, яке ширять тг-каналами, людина в костюмі з головою півня бродить поблизу одного із кафе у Дніпрі. Дивний перфоманс здивував дніпрян, які не зовсім розуміють, що хотів сказати своїм виступом незнайомець. 

У коментарях до допису люди підозрюють, що чоловік таким чином замаскувався від ТЦК, а хтось припустив, що це прихильник фуррі (спільноти, що об’єднує людей, які захоплюються антропоморфними тваринами із людськими характеристиками).

Є й версія, що це сучасна інтерпретація Бременських музик. 

Новости Днепра про По Дніпру бродив півень ростом з людину (ВІДЕО)

Втім, скоріш за все молодик хотів епатувати публіку та записати відео, або дійсно виконував умови дружнього спору. 

Читайте також:

Новости Днепра про По Дніпру бродив півень ростом з людину (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі чоловік з пістолетом кидався під автомобілі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:52
    У Кривому Розі чоловік з пістолетом кидався під автомобілі

    У Кривому Розі чоловік вибіг на дорогу та розмахував пістолетом.

    Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з’явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:46
    Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з’явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області

    В цьому році народні депутати знову подають декларацію про доходи.…

    Футболісти СК “Дніпро-1” можуть отримати “бронь” від мобілізації, – ЗМІ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:13
    Футболісти СК “Дніпро-1” можуть отримати “бронь” від мобілізації, – ЗМІ

    Міністерство молоді та спорту України надало у 2023-2024 роках Українській…

    У Дніпрі поліція розшукує 11-річного хлопчика: зник ще 7 квітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:19
    У Дніпрі поліція розшукує 11-річного хлопчика: зник ще 7 квітня

    Потрібна ваша допомога!

    Наверх