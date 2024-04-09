По Дніпру бродив півень ростом з людину (ВІДЕО)

Дніпро дивує.

Дніпро – колоритне місто, де іноді відбуваються досить дивні речі. Нещодавно в одному із районів бачили гусака в чобітках, який гуляв разом з господаркою. А тепер помітили півня ростом з людину.

На відео, яке ширять тг-каналами, людина в костюмі з головою півня бродить поблизу одного із кафе у Дніпрі. Дивний перфоманс здивував дніпрян, які не зовсім розуміють, що хотів сказати своїм виступом незнайомець.

У коментарях до допису люди підозрюють, що чоловік таким чином замаскувався від ТЦК, а хтось припустив, що це прихильник фуррі (спільноти, що об’єднує людей, які захоплюються антропоморфними тваринами із людськими характеристиками).

Є й версія, що це сучасна інтерпретація Бременських музик.

Втім, скоріш за все молодик хотів епатувати публіку та записати відео, або дійсно виконував умови дружнього спору.

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