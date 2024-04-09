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По Днепру бродил петух ростом с человека (ВИДЕО)

Сегодня 16:49
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Днепр удивляет.

Новости Днепра про По Днепру бродил петух ростом с человека (ВИДЕО)

Днепр – колоритный город, где иногда происходят довольно странные вещи. Недавно в одном из районов видели гуся в сапожках, который гулял вместе с хозяйкой. А теперь заметили петуха ростом с человека.

На видео, которое распространяют тг-каналами, человек в костюме с головой петуха бродит возле одного из кафе в Днепре. Странный перформанс удивил днепрян, которые не совсем понимают, что хотел сказать своим выступлением незнакомец.

В комментариях к сообщению люди подозревают, что мужчина таким образом замаскировался от ТЦК, а кто-то предположил, что это поклонник фурри (сообщества, объединяющего людей, увлекающихся антропоморфными животными с человеческими характеристиками).

Есть и версия, что это современная интерпретация Бременских музыкантов.

Новости Днепра про По Днепру бродил петух ростом с человека (ВИДЕО)

Впрочем, скорее всего, молодой человек хотел эпатировать публику и записать видео, или действительно выполнял условия дружеского спора.

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