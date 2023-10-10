Платіжки за газ на Дніпропетровщині: опублікували нові реквізити - Днепр Инфо
Платіжки за газ на Дніпропетровщині: опублікували нові реквізити
просмотров
Сегодня 14:28

Опублікували нові реквізити.

Новости Днепра про Платіжки за газ на Дніпропетровщині: опублікували нові реквізити

З 1 жовтня 2023 року на території Дніпропетровської області розподіл природного газу здійснює Дніпропетровська філія ТОВ “Газорозподільні мережі України”. Тож реквізити для оплати рахунків за доставку газу змінилися. 

Що з реквізитами?

ЄДРПОУ 45261177
АТ “ОЩАДБАНК”
IBAN: UA023054820000026034300545066

У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Дніпропетровської філії “Газмережі” залишаються незмінними. Вони десятизначні та починаються з 0320….

Нагадаємо, заборгованість за газ до 30 вересня треба заплатити старому постачальнику. 

Що з тарифами?

Національна комісія, що здійснює регулювання цін у сфері енергетики та комунальних послуг затвердила тариф на послуги розподілу природного газу для Дніпропетровської філії “Газмережі”.
 
З 1 жовтня 2023 року тариф на послуги розподілу природного газу у розмірі 1,26 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ), а з урахуванням ПДВ розмір тарифу становить 1,512 грн за 1 кубічний метр замовленої потужності.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Платіжки за газ на Дніпропетровщині: опублікували нові реквізитиУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Нове посвідчення привезе кур’єр: водії із Дніпра можуть протестувати нову послугу від “Дії”
Новини Дніпра
Сегодня 13:54
Нове посвідчення привезе кур’єр: водії із Дніпра можуть протестувати нову послугу від “Дії”

Дуже скоро водії в Україні зможуть не перейматися заміною водійського…

Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)
Новини Дніпра
Сегодня 12:57
Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Аптек в Катеринославі було небагато, бізнес був прибутковий і провізори…

Ще один старовинний будинок на центральному проспекті Дніпра взяли під охорону
Новини Дніпра
Сегодня 12:51
Ще один старовинний будинок на центральному проспекті Дніпра взяли під охорону

Мова йде про прибутковий будинок на проспекті Яворницького.

Де у Дніпрі з’явився новий величезний патріотичний мурал
Новини Дніпра
Сегодня 11:17
Де у Дніпрі з’явився новий величезний патріотичний мурал

У Дніпрі з'явився ще один величезний мурал.