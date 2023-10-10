Платіжки за газ на Дніпропетровщині: опублікували нові реквізити

Опублікували нові реквізити.

З 1 жовтня 2023 року на території Дніпропетровської області розподіл природного газу здійснює Дніпропетровська філія ТОВ “Газорозподільні мережі України”. Тож реквізити для оплати рахунків за доставку газу змінилися.

Що з реквізитами?

ЄДРПОУ 45261177

АТ “ОЩАДБАНК”

IBAN: UA023054820000026034300545066

У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Дніпропетровської філії “Газмережі” залишаються незмінними. Вони десятизначні та починаються з 0320….

Нагадаємо, заборгованість за газ до 30 вересня треба заплатити старому постачальнику.

Що з тарифами?

Національна комісія, що здійснює регулювання цін у сфері енергетики та комунальних послуг затвердила тариф на послуги розподілу природного газу для Дніпропетровської філії “Газмережі”.

З 1 жовтня 2023 року тариф на послуги розподілу природного газу у розмірі 1,26 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ), а з урахуванням ПДВ розмір тарифу становить 1,512 грн за 1 кубічний метр замовленої потужності.

Читайте також:

Українська