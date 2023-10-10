З 1 жовтня 2023 року на території Дніпропетровської області розподіл природного газу здійснює Дніпропетровська філія ТОВ “Газорозподільні мережі України”. Тож реквізити для оплати рахунків за доставку газу змінилися.
ЄДРПОУ 45261177
АТ “ОЩАДБАНК”
IBAN: UA023054820000026034300545066
У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Дніпропетровської філії “Газмережі” залишаються незмінними. Вони десятизначні та починаються з 0320….
Нагадаємо, заборгованість за газ до 30 вересня треба заплатити старому постачальнику.
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