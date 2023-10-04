Мешканці Дніпропетровщини мають заплатити борги за газ старому постачальнику: у чому річ

Втім, якщо є заборгованість, то її треба погасити за старими реквізитами.
Про це повідомили у “Газмережі”.
Якщо раніше “Газмережі” обслуговували тільки мешканців Дніпра, Дніпровського району та Кривого Рогу, то відтепер споживачі всієї області перейшли до нового постачальника. Однак заборгованість за розподіл природного газу, яка була нарахована до 30 вересня включно, необхідно погасили в АТ “Дніпропетровськгаз”.
Реквізити:
При оплаті доставки газу, споживачі мають вказати номер особового рахунку для швидкої ідентифікації платежу — він складається з 10 цифр та починається з 0320…
А ось з жовтня можна забути про старі реквізити. Найближчим часом нові рахунки з’являться на офіційних сторінках у соцмережах компанії, а також будуть вказані у друкованих платіжках, які буде надіслано цього місяця.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що впливає на вартість доставки газу та як не переплачувати.
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