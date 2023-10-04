Мешканці Дніпропетровщини мають заплатити борги за газ старому постачальнику: у чому річ

Відтепер мешканці Дніпропетровщини обслуговуються новим постачальником газу.

Втім, якщо є заборгованість, то її треба погасити за старими реквізитами.

Про це повідомили у “Газмережі”.

Якщо раніше “Газмережі” обслуговували тільки мешканців Дніпра, Дніпровського району та Кривого Рогу, то відтепер споживачі всієї області перейшли до нового постачальника. Однак заборгованість за розподіл природного газу, яка була нарахована до 30 вересня включно, необхідно погасили в АТ “Дніпропетровськгаз”.

Реквізити:

ЄДРПОУ 03340920

АТ «Ощадбанк»

IBAN: UA603054820000026039300002689

При оплаті доставки газу, споживачі мають вказати номер особового рахунку для швидкої ідентифікації платежу — він складається з 10 цифр та починається з 0320…

Куди платити з жовтня

А ось з жовтня можна забути про старі реквізити. Найближчим часом нові рахунки з’являться на офіційних сторінках у соцмережах компанії, а також будуть вказані у друкованих платіжках, які буде надіслано цього місяця.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що впливає на вартість доставки газу та як не переплачувати.

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