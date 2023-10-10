Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, яких вважали зниклими

Сьогодні 13:39
просмотров

Речник МЗС розповів, що відомо про зниклих в Ізраїлі українців.

Новости Днепра про В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, яких вважали зниклими

На півдні Ізраїлю відшукали ще сімох українців, які вважалися безвісти зниклими, розповів речник МЗС Олег Ніколенко в ефірі телемарафону.

Ще майже 300 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані рейси. Ще 150 українців не можуть залишити сектор Гази, який вже другу добу обстрілює ізраїльська армія. Усі ці українці звернулися до оперативного штабу МЗС, який створили в перший день війни. Дипломати працюють над альтернативними шляхами допомоги.

Раніше повідомляли про пʼятьох знайдених українців. Також дипломати вивезли пораненого українського хлопчика з міста Сдерот, що постраждало від нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня. На сьогодні підтверджена загибель двох українців.

Нагадаємо, ГУР попереджав про те, що росіяни передали терористам ХАМАСу зброю з США та держав ЄС, захоплену під час бойових дій в Україні. 

Читайте також:

Новости Днепра про В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, яких вважали зниклимиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Війна в Ізраїлі: дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян
Світові новини
Вчора 10:33
Війна в Ізраїлі: дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян

Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли з ізраїльського…

Іран підтримав напад ХАМАС на Ізраїль: “Хезболла” може відкрити другий фронт
Світові новини
07.10.2023 17:40
Іран підтримав напад ХАМАС на Ізраїль: “Хезболла” може відкрити другий фронт

В Ізраїлі продовжуються боєві зіткнення між ЦАХАЛ та ХАМАС, ряд…

Мер Дніпра побажав Ізраїлю перемоги та нагадав, що Лавров зустрічався з лідерами ХАМАС
Новини Дніпра
07.10.2023 13:37
Мер Дніпра побажав Ізраїлю перемоги та нагадав, що Лавров зустрічався з лідерами ХАМАС

Мер Дніпра Борис Філатов побажав Ізраїлю перемоги у протистоянні з…

ХАМАС випустив 5 тисяч ракет по Ізраїлю: повідомляється про жертви серед населення
Світові новини
07.10.2023 10:41
ХАМАС випустив 5 тисяч ракет по Ізраїлю: повідомляється про жертви серед населення

Сьогодні зранку бойовики ХАМАС розпочали масовий обстріл ізраїльських міст.

Наверх