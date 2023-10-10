В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, яких вважали зниклими

На півдні Ізраїлю відшукали ще сімох українців, які вважалися безвісти зниклими, розповів речник МЗС Олег Ніколенко в ефірі телемарафону.
Ще майже 300 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані рейси. Ще 150 українців не можуть залишити сектор Гази, який вже другу добу обстрілює ізраїльська армія. Усі ці українці звернулися до оперативного штабу МЗС, який створили в перший день війни. Дипломати працюють над альтернативними шляхами допомоги.
Раніше повідомляли про пʼятьох знайдених українців. Також дипломати вивезли пораненого українського хлопчика з міста Сдерот, що постраждало від нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня. На сьогодні підтверджена загибель двох українців.
Нагадаємо, ГУР попереджав про те, що росіяни передали терористам ХАМАСу зброю з США та держав ЄС, захоплену під час бойових дій в Україні.
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