На трасі Дніпро-Хутірське сталася жахлива автотроща за участі ВАЗ та Infiniti: є постраждалі

Сьогодні, 10 жовтня, на автошляху Т 0405 «Дніпро – Хутірське» у Дніпровському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.
Там зіткнулися два легковики: «ВАЗ 2101» та Infiniti QX56.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 09:18.
У результаті зіткнення постраждали дві людини – пасажири «ВАЗ 2101». Їх госпіталізували до лікарні. В якому вони стані – поки невідомо.
Представники Національної поліції будуть встановлювати всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травми.
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