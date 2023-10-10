На трасі Дніпро-Хутірське сталася жахлива автотроща за участі ВАЗ та Infiniti: є постраждалі

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Сьогодні, 10 жовтня, на автошляху Т 0405 «Дніпро – Хутірське» у Дніпровському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.

Там зіткнулися два легковики: «ВАЗ 2101» та Infiniti QX56.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 09:18.

У результаті зіткнення постраждали дві людини – пасажири «ВАЗ 2101». Їх госпіталізували до лікарні. В якому вони стані – поки невідомо.

Представники Національної поліції будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травми.

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