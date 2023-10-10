Ще один старовинний будинок на центральному проспекті Дніпра взяли під охорону

Мова йде про прибутковий будинок на проспекті Яворницького.

Це один із вцілілих дореволюційних будинків на проспекті Яворницького, 51. За понад сто років споруда пережила чимало змін, проте досі вражає своєю архітектурою та безліччю декоративних елементів.

Як розповіли в Управлінні з питань охорони культурної спадщини, триповерхова цегляна будівля з підвалом та горищем, розташована на території багатоквартирної житлової забудови й головним фасадом виходить на просп. Дмитра Яворницького.

Пам’ятку збудовано в 1890-і рр. купцем ІІ-ї гільдії Григорієм Петровим. Головний симетричний фасад було вирішено в стилі «еклектики» (в так званому «цегляному стилі»), дворові фасади – утилітарні. Центральну вісь будівлі підкреслював трикутний фронтон з шатром, кованим шпилем та флюгером, над крилами – високі аттики з масками левів, огородження даху прикрашали декоративні вази.

Входи у під’їзди розташовані в крайніх прорізах, по центру – наскрізний проїзд у двір. На першому поверсі розмістилися поховальне бюро та мармурово-гранітна майстерня власника, портретна майстерня Бондаренка, крамниці С.М. Мілявської. Два інші поверхи було відведено під багатокімнатні квартири.

Після встановлення радянської влади приміщення були націоналізовані, квартири розплановані під комунальні, крамниці зайняли державні магазини.

Під час окупації міста 1941-1943 пам’ятка не постраждала.

В післявоєнний період було проведено першочергові ремонтні роботи та відновлено інженерні мережі. На першому поверсі розмістилися гастроном №31 та кулінарія. Протягом наступних років проводились ремонтні роботи з заміни покрівлі (демонтовано шатро та аттики, огородження даху з балясинами), балконів, комунікацій, вікон та дверей, фрагментарне облицювання стін 1-го поверху керамічною плиткою (магазини «Хімтовари» та «Фіалка») і інше.

В 2001 – 2002 рр. було проведено реставрацію пам’ятки: частково змінили форму даху, замінили оцинковану покрівлю на металочерепицю та огородження на балконі, збили з фасаду плитку, наново поштукатурили та пофарбували головний та дворові фасади. Різьблені двері під’їздів, двері магазинів, вітрини та вікна замінили на металопластикові, а в арці проїзду встановили металеві ворота. У приміщеннях всередині виконали сучасний ремонт.

У дворі знесли частину історичних корпусів, зменшили сам двір, збудували зовнішні сходи, балкони та переходи, до лівого крила прибудували одно-двоповерхові об’єми.

Нині пам’ятка використовуються як офісна з магазинами на першому поверсі.

Трохи історичних фото:

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