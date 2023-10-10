Еще один старинный дом на центральном проспекте Днепра взяли под охрану

Речь идет о доходном доме на проспекте Яворницкого.

Это один из уцелевших дореволюционных домов на проспекте Яворницкого, 51. Более ста лет сооружение пережило немало изменений, однако до сих пор поражает своей архитектурой и множеством декоративных элементов.

Как рассказали в Управлении по вопросам охраны культурного наследия, трехэтажное кирпичное здание с подвалом и чердаком, расположенное на территории многоквартирной жилой застройки и главным фасадом выходит на просп. Дмитрия Яворницкого.

Памятник построен в 1890-е гг. купцом II-й гильдии Григорием Петровым. Главный симметричный фасад был решен в стиле «эклектики» (в так называемом «кирпичном стиле»), дворовые фасады – утилитарные. Центральную ось здания подчеркивал треугольный фронтон с шатром, кованым шпилем и флюгером, над крыльями высокие аттики с масками львов, ограждения крыши украшали декоративные вазы.

Входы в подъезды расположены в крайних прорезях, по центру – сквозной проезд во двор. На первом этаже разместились погребальное бюро и мраморно-гранитная мастерская владельца, портретная мастерская Бондаренко, магазины С.М. Милявской. Два других этажа были отведены под многокомнатные квартиры.

После установки советской власти помещения были национализированы, квартиры распланированы под коммунальные, лавки заняли государственные магазины.

Во время оккупации города 1941-1943 памятник не пострадал.

В послевоенный период были проведены первоочередные ремонтные работы и восстановлены инженерные сети. На первом этаже разместились гастроном №31 и кулинария. В течение последующих лет проводились ремонтные работы по замене кровли (демонтированы шатер и аттики, ограждения крыши с балясинами), балконов, коммуникаций, окон и дверей, фрагментарная облицовка стен 1-го этажа керамической плиткой (магазины «Химтовары» и «Фиалка») и другое .

В 2001-2002 гг. была проведена реставрация памятника: частично изменили форму крыши, заменили оцинкованную кровлю на металлочерепицу и ограждение на балконе, сбили с фасада плитку, заново оштукатурили и покрасили главный и дворовые фасады. Резные двери подъездов, двери магазинов, витрины и окна заменили металлопластиковыми, а в арке проезда установили металлические ворота. В помещениях выполнили современный ремонт.

Во дворе снесли часть исторических корпусов, уменьшили сам двор, построили наружную лестницу, балконы и переходы.

В настоящее время памятка используется как офисное здание с магазинами на первом этаже.

Немного исторических фото:

Читайте также:

Українська Русский

Автор: