Пішла в аптеку та зникла безвісти: у передмісті Дніпра шукають 54-річну жінку

У селі Обухівка розшукують безвісти зниклу 54-річну Тетяну Винник.
Відомо, що 6 січня жінка пішла в аптеку, а додому, де її чекали двоє недієздатних родичів: мати та брат, не повернулася. Про її зникнення до поліції повідомила сусідка.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Мешканців Дніпра та області просять допомогти у пошуку.
Прикмети: зріст 160 см, повної статури, світле волосся до плечей, блакитні очі.
Була одягнена: сіро-рожеве пальто, чорні спортивні штани, чорні чоботи.
Якщо ви бачили цю жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (096) 285-80-00, (050) 545-07-00, (097) 989-58-63 або «102».
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 67-річну жінку, яка зникла безвісти майже півроку тому.
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