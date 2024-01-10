Пошла в аптеку и пропала без вести: в пригороде Днепра ищут 54-летнюю женщину

Нужна ваша помощь!

В селе Обуховка разыскивают без вести пропавшую 54-летнюю Татьяну Винник.

Известно, что 6 января женщина пошла в аптеку, а домой, где ее ждали два недееспособных родственника: мать и брат, не вернулась. Об ее исчезновении в полицию сообщила соседка.

Об этом пишет «Информатор».

Жителей Днепра и области просят помочь в поиске.



Приметы: рост 160 см, полного телосложения, светлые волосы до плеч, голубые глаза.

Была одета: серо-розовое пальто, чёрные спортивные штаны, чёрные сапоги.

Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 285-80-00, (050) 545-07-00, (097) 989-58-63 или «102» .

Важна любая информация!

Обновлено: женщину нашли.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 67-летнюю женщину, пропавшую без вести почти полгода назад.

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