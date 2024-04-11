Підрив гранат під час засідання сільради на Закарпатті: розслідування завершено, що загрожує підривнику

Служба безпеки України завершила розслідування у справі про підрив гранат під час засідання сільради на Закарпатті. До суду скеровано обвинувальний акт щодо депутата, який вчинив теракт у будівлі держустанови. Посадовцю загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року у сесійній залі Керецьківської сільради один із депутатів підірвав три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.

Унаслідок вибухів 26 громадян включно з депутатом-терористом отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Двоє поранених – згодом померли.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Однак, не досягнувши «бажаного» результату, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, щоб привести вибухові боєприпаси в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі скерували до суду обвинувачення на підривника за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);

(терористичний акт, що призвів до загибелі людей); ⁠ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Посадовцю загрожує довічне ув’язнення. Наразі він перебуває під вартою.

Момент інциденту – за посиланням!

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