Вибух у Кривому Розі через витік газу: з-під завалів витягли тіло загиблого чоловіка

Під завалами будинку в Кривому Розі, де стався вибух через витік газу, знайшли тіло чоловіка.

Це 47-річний мешканець квартири на третьому поверсі, розповів Олександр Вілкул у своєму телеграм-каналі. Згодом в ДСНС повідомили, що тіло чоловіка вдалося деблокувати з-під завалів.

На жаль, загиблий не мав шансів на порятунок. На нього звалилися важкі плити з верхнього поверху. Аби дістатися до загиблого, рятувальники зміцнили залишки стін квартири, щоб вони не обвалилися.

Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок вибуху побутового газу постраждало 7 людей. Трагедія трапилася в одній із дев’ятиповерхівок. У будинку виникла пожежа на площі 120 кв. м., яку надзвичайники ліквідували.

Також сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з 3 по 5 поверхи. Надзвичайники врятували 4 людини, травмовано сімох людей, трьох госпіталізовані до лікарні.

Тривають роботи з розбору зруйнованих конструкцій будинку.

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