Подрыв гранат во время заседания сельсовета на Закарпатье: расследование завершено, что грозит подрывнику

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу о подрыве гранат во время заседания сельсовета на Закарпатье. В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата, совершившего теракт в здании госучреждения. Чиновнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, 15 декабря 2023 года в сессионном зале Керецковского сельсовета один из депутатов взорвал три боевые осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1.

В результате взрывов 26 граждан включая депутата-террориста получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое раненых — позже умерли.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, в тот день фигурант пытался повлиять на принятие решений по кадровым и бюджетным вопросам, которые принимало руководство громады. Однако, не достигнув «желаемого» результата, он ненадолго покинул помещение сессионного зала, чтобы привести взрывные боеприпасы в боевую готовность. Вернувшись обратно, злоумышленник достал их из карманов куртки и поочередно бросил на пол помещения, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета, — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи направили в суд обвинение на подрывника по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель людей);

(террористический акт, повлекший гибель людей); ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Чиновнику грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится под стражей.

Момент инцидента — по ссылке!

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