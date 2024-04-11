Подрыв гранат во время заседания сельсовета на Закарпатье: расследование завершено, что грозит подрывнику

Напомним, 15 декабря 2023 года в сессионном зале Керецковского сельсовета один из депутатов взорвал три боевые осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1.
В результате взрывов 26 граждан включая депутата-террориста получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое раненых — позже умерли.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, в тот день фигурант пытался повлиять на принятие решений по кадровым и бюджетным вопросам, которые принимало руководство громады. Однако, не достигнув «желаемого» результата, он ненадолго покинул помещение сессионного зала, чтобы привести взрывные боеприпасы в боевую готовность. Вернувшись обратно, злоумышленник достал их из карманов куртки и поочередно бросил на пол помещения, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета, — говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи направили в суд обвинение на подрывника по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Чиновнику грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится под стражей.
Момент инцидента — по ссылке!
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