Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Криворізькі правоохоронці розшукують 15-річну Юлію Шимко.
Вранці 9 квітня дівчина пішла з дому та на теперішній час її місцезнаходження невідоме.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 150-155 см, худорлявої статури, світле волосся, блакитні очі.
Була одягнена: біла кофта з капюшоном, чорні штани та білі кросівки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітньої Юлії Шимко, повідомте про це за телефонами: 0671101642, 102!
Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Дніпра розшукує 17-річного хлопця: прикмети.
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