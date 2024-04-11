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  • Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Сьогодні 10:00
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Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Криворізькі правоохоронці розшукують 15-річну Юлію Шимко.

Вранці 9 квітня дівчина пішла з дому та на теперішній час її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 150-155 см, худорлявої статури, світле волосся, блакитні очі.

Була одягнена: біла кофта з капюшоном, чорні штани та білі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітньої Юлії Шимко, повідомте про це за телефонами: 0671101642, 102!

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Дніпра розшукує 17-річного хлопця: прикмети.

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Новости Днепра про Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинуУкраїнська

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