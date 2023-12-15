На Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільської ради: більше 20 постраждалих

Сьогодні, 15 грудня, на Закарпатті сталася жахлива подія: в будівлі Керецьківської сілької ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Наразі відомо, що внаслідок події постраждали 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики намагаються реанімувати чоловіка, який підірвав гранати (спершу зазначалося, що він загинув).
На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
Пізніше у поліції опублікували сам момент інциденту: УВАГА!!!18+!!!
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