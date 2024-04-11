Окупанти завдали комбінованого удару ракетами та ударними БпЛА по Україні: скільки цілей знищено

Ворог знову масовано атакував енергетичну інфраструктуру.

У ніч на 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок атаки – Львівщина.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

12 зенітних керованих ракет С-300;

40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Дякую усім захисникам неба, хто цієї ночі відбивав чергову терористичну атаку окупантів. Разом – до перемоги! – додав Олещук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї ночі на Дніпропетровщині також лунали вибухи.

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