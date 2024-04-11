У ніч на 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок атаки – Львівщина.
Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:
Дякую усім захисникам неба, хто цієї ночі відбивав чергову терористичну атаку окупантів. Разом – до перемоги! – додав Олещук.
Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї ночі на Дніпропетровщині також лунали вибухи.
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