Під Дніпром 16 рятувальників гасили пожежу на 200 кв. м (ВІДЕО)

Учора пізно ввечері на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому секторі на вулиці Білякова у селищі Обухівка.
Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що на території приватного домоволодіння горить одноповерхова господарча споруда. Площа займання становить 200 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:41.
О 00:37 займання локалізували та о 00:46 ліквідували.
Вогонь знищив дах господарської споруди, внутрішнє оздоблення стін, вікна та майно всередині.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 16 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попередили про пожежну небезпеку V класу.
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