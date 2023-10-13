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Під Дніпром 16 рятувальників гасили пожежу на 200 кв. м (ВІДЕО)

Сьогодні 08:35
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Що стало причиною займання - поки невідомо.

Новости Днепра про Під Дніпром 16 рятувальників гасили пожежу на 200 кв. м (ВІДЕО)

Учора пізно ввечері на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому секторі на вулиці Білякова у селищі Обухівка.

Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що на території приватного домоволодіння горить одноповерхова господарча споруда. Площа займання становить 200 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:41.

Новости Днепра про Під Дніпром 16 рятувальників гасили пожежу на 200 кв. м (ВІДЕО)

Новости Днепра про Під Дніпром 16 рятувальників гасили пожежу на 200 кв. м (ВІДЕО)

О 00:37 займання локалізували та о 00:46 ліквідували.

Вогонь знищив дах господарської споруди, внутрішнє оздоблення стін, вікна та майно всередині.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 16 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попередили про пожежну небезпеку V класу. 

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Новости Днепра про Під Дніпром 16 рятувальників гасили пожежу на 200 кв. м (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Під Дніпром 16 рятувальників гасили пожежу на 200 кв. м (ВІДЕО)Русский

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