Pac-Man, що їсть росіян та незламний Зміїний: підбірка воєнних графіті, які з’явилися за рік в Дніпрі (ФОТО)

Стріт-фотограф показав воєнні графіті, які з’явилися на 12 кварталі за цей рік.
За цей рік у Дніпрі з’явилося немало графіті на тему війни. Ось на 12 кварталі на стінах зобразили саркастичне графіті за мотивами популярної гри Pac-Man, де їдять росіян, малюнок з незламними захисниками Зміїного та звичайно з “руським кораблем”, який йде на дно.
Щоправда, графіті з Pac-Man з’явилося ще в 2020 році, але минулої весни набуло нового значення.
Фото опублікував користувач з ніком “Альтернативний Дніпропетровськ”.
Автор графіті поєднав гасло перших днів війни з Кремльом та тонучим кораблем.
Не обійшлося і без Романа Шухевича.
Нагадаємо, у Дніпрі пропонують зберегти обшарпану стіну будинку на бульварі Кучеревського.
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