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  • Pac-Man, що їсть росіян та незламний Зміїний: підбірка воєнних графіті, які з’явилися за рік в Дніпрі (ФОТО)

Pac-Man, що їсть росіян та незламний Зміїний: підбірка воєнних графіті, які з’явилися за рік в Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 16:51
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У Дніпрі показали воєнні графіті.

Новости Днепра про Pac-Man, що їсть росіян та незламний Зміїний: підбірка воєнних графіті, які з'явилися за рік в Дніпрі (ФОТО)

Стріт-фотограф показав воєнні графіті, які з’явилися на 12 кварталі за цей рік. 

За цей рік у Дніпрі з’явилося немало графіті на тему війни. Ось на 12 кварталі на стінах зобразили саркастичне графіті за мотивами популярної гри Pac-Man, де їдять росіян, малюнок з незламними захисниками Зміїного та звичайно з “руським кораблем”, який йде на дно. 

Щоправда, графіті з Pac-Man з’явилося ще в 2020 році, але минулої весни набуло нового значення.

Фото опублікував користувач з ніком “Альтернативний Дніпропетровськ”.

Новости Днепра про Pac-Man, що їсть росіян та незламний Зміїний: підбірка воєнних графіті, які з'явилися за рік в Дніпрі (ФОТО)

Автор графіті поєднав гасло перших днів війни з Кремльом та тонучим кораблем. 

Новости Днепра про Pac-Man, що їсть росіян та незламний Зміїний: підбірка воєнних графіті, які з'явилися за рік в Дніпрі (ФОТО)

Не обійшлося і без Романа Шухевича. 

Новости Днепра про Pac-Man, що їсть росіян та незламний Зміїний: підбірка воєнних графіті, які з'явилися за рік в Дніпрі (ФОТО)

Нагадаємо, у Дніпрі пропонують зберегти обшарпану стіну будинку на бульварі Кучеревського. 

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Новости Днепра про Pac-Man, що їсть росіян та незламний Зміїний: підбірка воєнних графіті, які з'явилися за рік в Дніпрі (ФОТО)Українська

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