Pac-Man, ест россиян и героический Змеиный: подборка военных граффити, появившихся за год в Днепре (ФОТО)

В Днепре показали военные граффити.

Стрит-фотограф показал военные граффити, появившиеся на 12 квартале за этот год.

За этот год в Днепре появилось немало граффити по теме войны. Вот на 12 квартале на стенах изобразили саркастическое граффити по мотивам популярной игры Pac-Man, где едят россиян, рисунок с героическими защитниками Змеиного и конечно с «русским кораблем», который идет ко дну.

Правда, граффити с Pac-Man появилось еще в 2020 году, но прошлой весной приобрело новое значение.

Фото опубликовал пользователь с ником «Альтернативный Днепропетровск».

Автор граффити соединил лозунг первых дней войны с Кремлем и тонущим кораблем.

Не обошлось и без Романа Шухевича.

Напомним, в Днепре предлагают сохранить обшарпанную стену дома на бульваре Кучеревского.

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