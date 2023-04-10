“Силует знесеного будинку”: у Дніпрі пропонують зберегти пошарпану стіну, що на бульварі Кучеревського

У Дніпрі пропонують зберегти обшарпану стіну поблизу "Дніпро-арени".

Минулого тижня в Дніпрі відкрили для пішоходів бульвар Кучеревського, реконструкцією якого займалися з 2021 року. Мер Дніпра опублікував фото оновленого простору та анонсував, що найближчим часом подумають, що будуть робити з обшарпаною стіною біля стадіону.

У спільноті Urban Dnipro Community запропонували свій варіант.

Декілька років тому, коли почалася реконструкція бульвару, тут знесли аварійний будинок на розі вулиці Херсонської та Антоновича, де знаходиться головний вхід Дніпро-арени. Споруда була проблемною, ще на початку 90-х фундамент почав просідати, а на фасаді з’явилися тріщини, тому будинок демонтували. Проте як виявилося, що він мав спільну стіну зі сусідньою “сталінкою”.

Споруду знесли, а на “сталінці” поруч залишився силует старого будинку та обшарпані радянські шпалери. Раніше пропонувалося намалювати тут мурал присвячений тренеру Кучеревському, але поки що ці плани відклали. І ось урбаністи пропонують законсервувати та зберегти фасад зі шпалерами, зробивши його історичною пам’яткою.

Я вважаю, що цю стіну можна зберегти як унікальний витвір історії. Місту важливо знаходити та зберігати цікаві, іноді навіть суперечливі елементи, як ця стіна, щоб зробити місто більш візуально привабливим. Можливо, варто організувати конкурс ідей щодо її майбутнього використання, але можливо, це тільки моє особисте бачення та інші люди не розуміють його краси, – зазначив дніпрянин.

За його словами, цікаво було б зберегти контраст між новими багатоповерхівками та бульваром та старими обшарпаними будиночками.

Фотографії цього місця у контексті оточення будуть викликають багато емоцій. Якщо такі місця зберігають в Берліні і Нью-Йорку, то чому ми повинні переживати, що про нас подумають якось неправильно. А якщо ви переживаєте, що нам самим буде неприємно, то, як мені здається, 99% емоцій даватиме оточення, а додаткова контрастна крапля емоцій у вигляді стіни швидше тільки підвищить цікавість цієї локації, зробить більш відмінною від інших пішохідних вулиць Дніпра. Ну і до того ж яка різниця що там у кого вісить в квартирі», – зазначив він.

Ідея сподобалася не всім, дніпряни зазначають, що в місті ще багато квартир зі старими шпалерами та й зберігати радянщину не хочеться. Хтось навпаки погоджується та вважає, що це цікава ідея. Інші ж схиляються до думки, що краще фасад відреставрувати або закрити муралом.

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