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  • У Дніпрі може з’явитися новий житловий масив, який з’єднає Перемогу та Сокіл

У Дніпрі може з’явитися новий житловий масив, який з’єднає Перемогу та Сокіл

Сьогодні 20:29
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У Дніпрі планують звести нові масиви.

Новости Днепра про У Дніпрі може з'явитися новий житловий масив, який з'єднає Перемогу та Сокіл

Про це повідомляє “Міський сайт”.

Днями в Дніпрі пройшла чергова архітектурно-містобудівна рада, де фахівці розглянули проєкти забудови нашого міста. 

Серед них продовження житлового масиву Ломовський та новий багатоповерховий будинок на вулиці Паторжинського. 

Зазначається, що архітектор Михайло Аліпов планує презентувати проєкт, який стосується створення нового житлового масиву, який з’єднає вже існуючі райони Перемога та Сокіл.

Зауважимо, що цей проєкт поки що знаходиться на стадії розробки, тому окрім декількох ілюстрацій нічого немає, але архітектори натякнули, що новий масив може включати в себе недобудований житловий комплекс “Нова Перемога”, що на бульварі Слави. Скоріше за все, більш чіткі плани викладуть на наступних зустрічах. 

А ось з продовженням житлового масиву Ломовський та новою забудовою на вулиці Паторжинського все ясніше. 

Величезний комплекс на вулиці Широкій 

Так, на вулиці Широкій, 1 планують звести новий житловий комплекс, який називають продовженням житлового масиву Ломовський. На території розміром майже 20 гектарів хочу звести 9 кварталів. 

Побудувати комплекс можуть на заході від масиву, тоді територія новобудов буде поруч з Ломівським озером та пляжем. В кожному із 9-ти кварталів будуть будинку на 12 поверхів та висотою до 44 метрів. Традиційно, на перших поверхах будуть офісні, торгові та спортивні приміщення. 

Загалом, на новому масиві зможе оселитися більше 5 тисяч людей. 

Серед проблем виокремили транспортну інфраструктуру та логістику. Поки що не зовсім зрозуміло, як люди будуть добиратися туди та назад, але розробники обіцяли над цим попрацювати.

Новости Днепра про У Дніпрі може з'явитися новий житловий масив, який з'єднає Перемогу та Сокіл

Новий ЖК на Паторжинського

Цей проєкт не такий масштабний, як два попередніх. Так, за адресою вулиця Паторжинського 18/20 планують звести житловий будинок з нежитловими приміщеннями та паркінгом. 

За вказаною адресою на ділянці 0,26 га планують звести житловий будинок, в якому проектується 75 однокімнатних квартир та 78 місць паркінгу. Перший поверх комплексу планують під торговельні та офісні приміщення. Будинок проектується двосекційним, заввишки до 20 метрів.

Перед будівництвом доведеться реконструювати мережі, а також знести дві старі будівлі на ділянці забудови. До комерційної частини будівлі будуть окремі входи, а у центрі – вхідна група до житлової частини. 

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Новости Днепра про У Дніпрі може з'явитися новий житловий масив, який з'єднає Перемогу та СокілУкраїнська

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