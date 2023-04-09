У Кривому Розі сплели плед-велетень (ФОТО)

У Кривому Розі встановили рекорд України.

Про це повідомила Катерина Черниш.

Волонтери вив’язали гігантський вовняний плед, який складається з 150 маленьких пледиків. Розміри тканинного велетня 16 на 11 метрів, а вага 96 кілограмів. У його виготовленні взяли участь понад тисячу в’язальниць з різних куточків України.

Волонтерський центрі, який організував цю акцію, назвав свій виріб “1000 сердець”. Плед-велетень розклали на площі та покликали представників Національного реєстру рекордів України, які зафіксували цей рекорд.

Тепер гігантський плед збираються розібрати та продати частинами. Гроші, які за це виручать, збираються передати на допомогу передчасно народженим немовлятам з Кривого Рогу.

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