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Обстріли і збитий безпілотник: як пройшов 319 день війни на Дніпропетровщині

Сьогодні 20:25
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Закінчується 319 день повномасштабної війни. Як він пройшов на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Новости Днепра про Обстріли і збитий безпілотник: як пройшов 319 день війни на Дніпропетровщині

Він зазначив, що сьогодні військові збили ворожий безпілотник-розвідник над областю. 

Бо нема чого шастать у нашому небі! ПК «Схід» – найкращі! – написав Лукашук.

Та додав, що окупанти знову не залишали у спокої жителів Нікопольського району. За день було два обстріли ствольною артилерією по Нікополю та Червоногригорівській громаді.

На щастя, ніхто не постраждав. Наслідки обстрілів з’ясовуються.

В інших громадах області сьогодні було тихо. Мирної ночі. Слава Україні та ЗСУ, – написав Микола Лукашук.

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Новости Днепра про Обстріли і збитий безпілотник: як пройшов 319 день війни на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Обстріли і збитий безпілотник: як пройшов 319 день війни на ДніпропетровщиніРусский

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