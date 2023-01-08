Обстріли і збитий безпілотник: як пройшов 319 день війни на Дніпропетровщині

Він зазначив, що сьогодні військові збили ворожий безпілотник-розвідник над областю.
Бо нема чого шастать у нашому небі! ПК «Схід» – найкращі! – написав Лукашук.
Та додав, що окупанти знову не залишали у спокої жителів Нікопольського району. За день було два обстріли ствольною артилерією по Нікополю та Червоногригорівській громаді.
На щастя, ніхто не постраждав. Наслідки обстрілів з’ясовуються.
В інших громадах області сьогодні було тихо. Мирної ночі. Слава Україні та ЗСУ, – написав Микола Лукашук.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 8 січня, о 13:01 на лінію "101" надійшло повідомлення…
Сьогодні чи завтра армія рф може провести чергову ракетну атаку…
Можливо, саме ви можете прихистити собаку!
Сьогодні, 8 січня, відбувся новий обмін полоненими.