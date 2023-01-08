Обстріли і збитий безпілотник: як пройшов 319 день війни на Дніпропетровщині

Закінчується 319 день повномасштабної війни. Як він пройшов на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Він зазначив, що сьогодні військові збили ворожий безпілотник-розвідник над областю.

Бо нема чого шастать у нашому небі! ПК «Схід» – найкращі! – написав Лукашук.

Та додав, що окупанти знову не залишали у спокої жителів Нікопольського району. За день було два обстріли ствольною артилерією по Нікополю та Червоногригорівській громаді.

На щастя, ніхто не постраждав. Наслідки обстрілів з’ясовуються.

В інших громадах області сьогодні було тихо. Мирної ночі. Слава Україні та ЗСУ, – написав Микола Лукашук.

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