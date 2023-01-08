Обстрелы и сбитый беспилотник: как прошел 319 день войны на Днепропетровщине

Заканчивается 319 день полномасштабной войны. Как он прошел в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Он отметил, что сегодня военные сбили вражеский беспилотник-разведчик над областью.

Ибо нечего шастать в нашем небе! ПК «Схід» – лучшие! – написал Лукашук.

И добавил, что оккупанты снова не оставляли в покое жителей Никопольского района. За день было два обстрела со ствольной артиллерии по Никополю и Червоногригорьевской громаде.

К счастью, никто не пострадал. Последствия обстрелов устанавливаются.

В других громадах области сегодня было тихо. Мирной ночи. Слава Украине и ВСУ, – написал Николай Лукашук.

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