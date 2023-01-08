Над Дніпропетровщиною наші захисники сьогодні збили ворожий безпілотник-розвідник

Сьогодні військові з повітряного командування «Схід» знищили у небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник-розвідник.
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Мінус ще один ворожий БПЛА. Слава нашим захисникам, – написав він.
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