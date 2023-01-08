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  • Над Дніпропетровщиною наші захисники сьогодні збили ворожий безпілотник-розвідник

Над Дніпропетровщиною наші захисники сьогодні збили ворожий безпілотник-розвідник

Сьогодні 14:31
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Дякуємо нашим захисникам!
Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною наші захисники сьогодні збили ворожий безпілотник-розвідник

Фото ілюстративне.

Сьогодні військові з повітряного командування «Схід» знищили у небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник-розвідник.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Мінус ще один ворожий БПЛА. Слава нашим захисникам, – написав він.

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Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною наші захисники сьогодні збили ворожий безпілотник-розвідникУкраїнська

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