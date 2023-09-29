“Ні” аромасвічкам та парфумам: у жіночих купе потягу, який курсує через Дніпро, ввели ряд заборон

Жіночі купе запустили кілька місяців тому і за цей час цією послугою скористалися тисячі пасажирок.

Нещодавно УЗ запровадила ряд правил, яких мають дотримуватися пасажирки таких купе. Зокрема, не можна палити аромасвічки або використовувати забагато парфуму.

Варто зазначити, що в УЗ з гумором підійшли до створення переліку правил, які дещо відрізняються від загальних. До прикладу, у купе заборонили палити аромасвічки, зазначивши, що ставляться з повагою до бажання пасажирок зробити затишок, але цитуємо:

… затишно палаючий потяг, боїмося, не порадує решту пасажирів.

У коментарях натякнули, що схоже прецеденти вже були.

Крім цього, пасажирок просять утриматися від “обливання парфумами”, паління цигарок та розпиття алкоголю. Натомість пропонують онлайн-бібліотеку та чайне меню.

Також пасажирок просять одягатися за межами в купе та “не додавати відеозаписам пікантності”.

Заборона щодо чоловіків діє тільки в самому купе, у вагон вони заходити можуть. Це може бути провідник, електрик чи супроводжуючий. Водночас пасажирок просять пам’ятати про комфорт сусідок, тому чоловіку/хлопцю/партнеру/другу вхід до купе заборонений.