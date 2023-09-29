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“Ні” аромасвічкам та парфумам: у жіночих купе потягу, який курсує через Дніпро, ввели ряд заборон

Сьогодні 21:25
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Жіночі купе запустили кілька місяців тому і за цей час цією послугою скористалися тисячі пасажирок.

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Нещодавно УЗ запровадила ряд правил, яких мають дотримуватися пасажирки таких купе. Зокрема, не можна палити аромасвічки або використовувати забагато парфуму. 

Про це у Twitter розповіла Олена Павлова, опублікувавши перелік правил. 
 

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Варто зазначити, що в УЗ з гумором підійшли до створення переліку правил, які дещо відрізняються від загальних. До прикладу, у купе заборонили палити аромасвічки, зазначивши, що ставляться з повагою до бажання пасажирок зробити затишок, але цитуємо:

… затишно палаючий потяг, боїмося, не порадує решту пасажирів. 

У коментарях натякнули, що схоже прецеденти вже були. 

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Крім цього, пасажирок просять утриматися від “обливання парфумами”, паління цигарок та розпиття алкоголю. Натомість пропонують онлайн-бібліотеку та чайне меню. 

Також пасажирок просять одягатися за межами в купе та “не додавати відеозаписам пікантності”. 

Заборона щодо чоловіків діє тільки в самому купе, у вагон вони заходити можуть. Це може бути провідник, електрик чи супроводжуючий. Водночас пасажирок просять пам’ятати про комфорт сусідок, тому чоловіку/хлопцю/партнеру/другу вхід до купе заборонений. 

Нагадаємо, жіночі купе є в потязі з Дніпра до Трускавця, який виявився найпопулярнішим напрямком. А також в поїздах: 

  • Київ – Ужгород;
  • Харків – Ясіня;
  • Київ – Кривий Ріг.
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