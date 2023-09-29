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  • «Нет» аромасвечкам и духам: в женских купе поезда из Днепра ввели ряд запретов

«Нет» аромасвечкам и духам: в женских купе поезда из Днепра ввели ряд запретов

Сегодня 21:25
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Женские купе запустили несколько месяцев назад, и за это время этой услугой воспользовались тысячи пассажирок.

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Недавно УЗ ввела ряд правил, которых должны придерживаться пассажирки таких купе. В частности, нельзя зажигать ароматические свечи или использовать слишком много духов.

Об этом в Twitter рассказала Елена Павлова, опубликовав перечень правил.

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Следует отметить, что в УЗ с юмором подошли к созданию перечня правил, несколько отличающихся от общих. К примеру, в купе запретили жечь аромасвечки, отметив, что относятся с уважением к желанию пассажирок сделать уют, но цитируем:

…уютно пылающий поезд, боимся, не порадует остальных пассажиров.

В комментариях намекнули, что, похоже, прецеденты уже были.

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Кроме этого, пассажирок просят воздержаться от «обливания духами», курения сигарет и распития алкоголя. Взамен предлагают онлайн-библиотеку и чайное меню.

Также пассажирок просят одеваться за пределами в купе и «не добавлять видеозаписям пикантности».

Запрет в отношении мужчин действует только в самом купе, в вагон они заходить могут. Это может быть проводник, электрик или сопровождающий. В то же время пассажирок просят помнить о комфорте соседок, поэтому мужчине/парню/партнеру/другу вход в купе запрещен.

Напомним, женские купе находятся в поезде из Днепра в Трускавец, который оказался самым популярным направлением. А также в поездах: Киев – Ужгород; Харьков – Ясиня; Киев – Кривой Рог.

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