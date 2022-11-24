Незважаючи на блекаут: у Дніпрі лікарі приймали пологи без світла (ФОТО)

Учора, 23 листопада, ворог знову атакував Україну ракетами. Через це багато населених пунктів залишилися без світла. Але нас це не зламало.
А дніпровські лікарі навіть продовжили проводити надскладні операції та приймати пологи.
Так, у родовому відділенні однієї із лікарень міста у повній темряві народився маленький дніпрянин.
Життя завжди перемагає!
Слава Україні!
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