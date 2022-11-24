У Дніпрі під час блекауту проводили надскладні операції: як це було

Про це він написав на своїй сторінці на фейсбук.
За словами Риженка, хірурги стикнулися з такою проблеми чи не вперше, проте надягнули ліхтарики на лоба та продовжили рятувати людей. Він зазначив, що під час відключення світла на операційних столах були десятки вкрай тяжких пацієнтів.
Ярослав Медведик та Ксенія Денисова з колегами проводили унікальну операцію в умовах повної відсутності світла.
Це сталося вперше за 35 років хірургічної практики Ярослава Ярославовича.
Вкрай напружені нерви, страшна втома, але Руслан, якому тільки 23 роки, вижив. Помолімося, хай буде життя, – розповів Риженко.
Наразі лікарня зі світлом і працює в штатному режимі. А ось так вчора хірурги рятували пацієнтів:
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