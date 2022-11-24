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Можна отримати більше: Приватбанк змінив ліміт на зняття готівки

Сьогодні 13:25
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У банкоматах Приватбанку можна зняти готівку з карток інших банків.

Новости Днепра про Можна отримати більше: Приватбанк змінив ліміт на зняття готівки

З 23 листопада клієнти всіх українських банків можуть зняти кошти в банкоматах “ПриватБанку”. За один раз можна зняти 20 тисяч гривень, а якщо треба більше, то можна повторити операцію через три години.

За повідомленням пресслужби Приватбанку, наразі у всіх регіонах України працюють 5 000 банкоматів. 

Якщо деякі банкомати без світла перестали працювати, то застосунок Приват24 та онлайн-банкінг наразі працюють безперебійно.

“Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати в окремому режимі”, — йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Можна отримати більше: Приватбанк змінив ліміт на зняття готівкиУкраїнська

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