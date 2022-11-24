Можна отримати більше: Приватбанк змінив ліміт на зняття готівки

З 23 листопада клієнти всіх українських банків можуть зняти кошти в банкоматах “ПриватБанку”. За один раз можна зняти 20 тисяч гривень, а якщо треба більше, то можна повторити операцію через три години.
За повідомленням пресслужби Приватбанку, наразі у всіх регіонах України працюють 5 000 банкоматів.
Якщо деякі банкомати без світла перестали працювати, то застосунок Приват24 та онлайн-банкінг наразі працюють безперебійно.
“Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати в окремому режимі”, — йдеться у повідомленні.
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Яна Юхименко
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