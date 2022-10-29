Не забудьте перевести годинники: Україна вночі переходить на зимовий час

У ніч з 29 на 30 жовтня о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на одну годину назад.

Зазначимо, що переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється майже чотири десятиліття, і за традицією стрілки зрушують восени та навесні – в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час у ніч з 29 на 30 жовтня о 4 годині ранку. Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.

Як правильно підготуватись до переведення годинника:

більше гуляйте на свіжому повітрі – це допоможе наситити мозок киснем;

проводьте зранку розминку для м’язів;

відрегулюйте сніданок – споживайте зранку помірно ситну їжу, щоб запустити організм.

І на майбутнє – починати готуватися до переходу на зимовий або літній час краще заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми писали: “Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме півмісяця: календар магнітних бур у листопаді”.

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