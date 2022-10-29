Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме півмісяця: календар магнітних бур у листопаді

Магнітна (геомагнітна) буря – це порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.
Таке явище може тривати від кількох годин до кількох днів, викликати збої в роботі техніки, неспокійну поведінку у тварин, а також погіршення самопочуття у людей.
Календар магнітних бур на листопад 2022
Більшість з листопадових магнітних бур будуть середньої інтенсивності, але варто чекати і на сильні бурі.
Як уберегтися?
1. Пам’ятайте про повноцінний відпочинок – спіть 7-8 годин на добу.
2. Гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте довгого перебування на сонці в спекотні дні.
3. Відмовтеся від шкідливої їжі, напоїв – пийте негазовану воду, трав’яний чай, їжте більше овочів, фруктів.
4. Уникайте стресових ситуацій і перенавантажень.
Якщо ви особливо чутливі до таких явищ, пам’ятайте про правильне харчування, питний режим, відмовтеся від шкідливих звичок, не перенапружуйтеся фізично і емоційно.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати у листопаді 2022 року.
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