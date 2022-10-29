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Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме півмісяця: календар магнітних бур у листопаді

Сьогодні 13:33
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Листопад буде насичений на магнітні бурі. Тому метеочутливим людям варто підготуватися!

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме півмісяця: календар магнітних бур у листопаді

Магнітна (геомагнітна) буря – це порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Таке явище може тривати від кількох годин до кількох днів, викликати збої в роботі техніки, неспокійну поведінку у тварин, а також погіршення самопочуття у людей.

Календар магнітних бур на листопад 2022

Більшість з листопадових магнітних бур будуть середньої інтенсивності, але варто чекати і на сильні бурі.

  • 6-8 листопада – легкі магнітні бурі.
  • 11 листопада – геомагнітна буря середньої інтенсивності.
  • 14 та 15 листопада – дуже сильні магнітні бурі.
  • 16, 17 та 18 листопада – бурі середньої інтенсивності.
  • 25, 26, 27 та 28 листопада – магнітні бурі середньої інтенсивності.
  • 29 листопада – потужна магнітна буря.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме півмісяця: календар магнітних бур у листопаді

Як уберегтися?

1. Пам’ятайте про повноцінний відпочинок – спіть 7-8 годин на добу.

2. Гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте довгого перебування на сонці в спекотні дні.

3. Відмовтеся від шкідливої їжі, напоїв – пийте негазовану воду, трав’яний чай, їжте більше овочів, фруктів.

4. Уникайте стресових ситуацій і перенавантажень.

Якщо ви особливо чутливі до таких явищ, пам’ятайте про правильне харчування, питний режим, відмовтеся від шкідливих звичок, не перенапружуйтеся фізично і емоційно.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме півмісяця: календар магнітних бур у листопаді

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати у листопаді 2022 року. 

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Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме півмісяця: календар магнітних бур у листопадіУкраїнська Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме півмісяця: календар магнітних бур у листопадіРусский

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