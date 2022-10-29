У Німеччині побили неповнолітнього хлопця із Дніпра

Про це мама підлітка написала у соцмережі.
Жінка з двома синами виїхала з Дніпра заради безпеки дітей у Німеччину. Батько дітей воював за Україну і загинув під Пісками Донецької області місяць тому.
Вважала, що діти у безпеці. А ні. І тут українцям немає спокою, – написала жінка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 16-річний хлопець вкрав у сусіда 1,3 млн грн.
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