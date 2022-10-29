Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Німеччині побили неповнолітнього хлопця із Дніпра

Сьогодні 17:44
просмотров

У Німеччині побили неповнолітнього хлопця, який відмовився підтримувати слова "слава росії".

Новости Днепра про У Німеччині побили неповнолітнього хлопця із Дніпра

Про це мама підлітка написала у соцмережі.

Жінка з двома синами виїхала з Дніпра заради безпеки дітей у Німеччину. Батько дітей воював за Україну і загинув під Пісками Донецької області місяць тому.

Вважала, що діти у безпеці. А ні. І тут українцям немає спокою, – написала жінка.

Новости Днепра про У Німеччині побили неповнолітнього хлопця із Дніпра

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 16-річний хлопець вкрав у сусіда 1,3 млн грн

Читайте також:

Новости Днепра про У Німеччині побили неповнолітнього хлопця із ДніпраУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Лінія фронту ще далі відійшла від Кривого Рогу, – військовий експерт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:43
    Лінія фронту ще далі відійшла від Кривого Рогу, – військовий експерт

    Загроза Кривому Рогу нині мінімальна.

    Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників
    новини України
    Сьогодні 16:00
    Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників

    Сьогодні, 29 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими.

    Буданов розповів, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон
    новини України
    Сьогодні 15:37
    Буданов розповів, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

    ЗСУ, ймовірно, деокупують Херсон до кінця листопада.

    У Павлограді чоловік із Дніпра на Citroen збив 14-річну дівчинку та втік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:11
    У Павлограді чоловік із Дніпра на Citroen збив 14-річну дівчинку та втік

    У п'ятницю, 28 жовтня, у Павлограді на перехресті вулиць Дніпровської…

    Наверх