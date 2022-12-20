Не романтика, а сувора необхідність: у ДСНС розповіли, де краще ставити свічку

Стабілізаційні або екстрені, вдень або вночі. Залишившись без електрики, ми використовуємо різні речі, щоб її замінити: свічки, генератори, різні лампи, ліхтарики тощо.
Щоб не наробити біди під час користування свічкою, у ДСНС розповіли, де краще її ставити.
У наш час вечір при свічках — не романтика, а сувора необхідність. Щоб вона не перетворилася на надзвичайну ситуацію, ось вам 5 простих правил:
- Обирайте міцну основу, щоб свічка не завалилась.
- Тримайте відкритий вогонь якнайдалі від легкозаймистих матеріалів.
- Штори, скатертини, дивани — не найкраща компанія для свічок. А от стіл ідеально підійде.
- Можна поставити свічку на тарілку або в спеціальний підсвічник.
- Якщо свічка стоїть на комоді чи кухонній поверхні, перевірте, чи над нею не висять шафки, телевізор, полиця з книгами.
Бережіть себе та близьких, – зазначили фахівці ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми писали, як вберегти електротехніку від перепадів напруги: поради ДСНС.
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