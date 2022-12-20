Не романтика, а сувора необхідність: у ДСНС розповіли, де краще ставити свічку

На жаль, відключення світла уже стали нашою буденністю.

Стабілізаційні або екстрені, вдень або вночі. Залишившись без електрики, ми використовуємо різні речі, щоб її замінити: свічки, генератори, різні лампи, ліхтарики тощо.

Щоб не наробити біди під час користування свічкою, у ДСНС розповіли, де краще її ставити.

У наш час вечір при свічках — не романтика, а сувора необхідність. Щоб вона не перетворилася на надзвичайну ситуацію, ось вам 5 простих правил: Обирайте міцну основу, щоб свічка не завалилась. Тримайте відкритий вогонь якнайдалі від легкозаймистих матеріалів. Штори, скатертини, дивани — не найкраща компанія для свічок. А от стіл ідеально підійде. Можна поставити свічку на тарілку або в спеціальний підсвічник. Якщо свічка стоїть на комоді чи кухонній поверхні, перевірте, чи над нею не висять шафки, телевізор, полиця з книгами. Бережіть себе та близьких, – зазначили фахівці ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали, як вберегти електротехніку від перепадів напруги: поради ДСНС.

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