В Італії зняли фільм про “кохання” між харків’янином та солдатом рф: українці шоковані

В Італії зняли короткометражний фільм про "кохання" між хлопцем з Харкова та російським окупантом.

Скандальне відео під назвою Borderless (“Без кордонів”) було спродюсоване компанією REA Film і зрежисоване Ніколасом Морганті Патріньяні. Сценаристом і продюсером також став піаніст Розаріо Горгоне. Він проілюстрував цим відео свою музичну композицію і опублікував його в себе на YouTube.

“Без кордонів” – гей-історія кохання російського солдата та українського хлопця в контексті нинішньої російсько-української війни, – йдеться в описі.

Про що це відео?

За сюжетом 17-річний українець Денис їде від війни до Італії, де живе його бабуся. Він постійно згадує про свого “бойфренда” – 19-річного Дмітрія з росії. Зокрема, у фільмі є кадр, де росіянин у формі з триколором обіймається з українцем – ці події нібито відбуваються у жовтні 2021 року в Харкові.

У липні 2022 року росіянин кидає армію. Денис залишає бабусі записку з текстом: “Вибач бабусю я мусив ити. Скоро пове рнуся з ним. Бережи Астора, я тебе кохаю. Денис”. Коли бабуся читає це, по телевізору на фоні показано наслідки обстрілів Харкова.

Денис їде на зустріч з військовим рф на українсько-молдовський кордон. Українець та російський окупант біжать одне одному назустріч, але Дмітрій збивається з ніг, а Денис перечіплюється через розтяжку.

Хто і навіщо це зняв?

Наш короткометражний гей-фільм розповідає лише про одну з багатьох трагедій, що відбуваються в тіні війни, часто приречених на забуття. Кохання двох хлопців, пригнічених гнобленням влади, регресією політики до чистого насильства проти неозброєних цивільних, зворушує нас, бо завдає болю нашим обіймам, нашій симпатії, найдорожчому, чим ми є і що маємо, – пише Розаріо Горгоне.

Сценарист заявив, що спілкувався з реальним українцем Денисом, який відвідував свою бабусю в Римі у березні 2022 року. Горгоне подякував хлопцю за те, що “він надихнув на створення цього короткого художнього відео, поділившись інсайдерською розповіддю про війну, що триває”.

Композитор заявив, що “любов не має кордонів, як і музика”, і додав, що з нетерпінням чекає на відгуки.

Реакція

Користувачі мережі обурені цим відео:

Росія – терористична держава. Російські військові – це терористи, які щодня атакують українські міста. Як ця ідея прийшла вам в голову? Ви живете в іншому всесвіті? Росіяни в Україні ґвалтують дітей і жінок. Тут немає місця толерантності до ЛГБТ. І якщо ви думаєте, що українці люблять це дивитися, то ви глибоко помиляєтеся. Це не гомофобія, це здоровий глузд. люди в Україні гинуть від російських ракет, а ви не знаючи що це таке, знімаєте фільми про ЛГБТ кохання… ЦЕ ОГИДНО! А те, що ви вважаєте такі коментарі гомофобними – це просто ідіотизм. ВАШ ідіотизм наразі дорівнює життю української дитини. Подумайте над цим. А давайте ви ще пріквел зробите про кохання нквдшника та мужика із Полтави під час голодомору? це ж так прикольно, коли можна хайпанути на стражданні інших. Або взагалі ідея на мільйон – інтрижка єврея та нациста у концлагері. Теж чудовий історичний контекст. Як таке можно було зняти? цей фільм – плювок в душу всьому народу, який зараз бореться за своє існування. Італія- це ганьба!!! У вас немає ні такту, ні виховання, ні пристойності. Следующее видео будет видимо о том, как русский солдат романтично насилует младенца. Давайте романтизировать вообще все, почему нет, мир «толерастов». Могли свою музыку положить на что-то адекватное? УДАЛИТЕ ЭТОТ ПОЗОР и не унижайте украинскую нацию в такой отвратительный способ!

А дехто висловився більш лаконічно:

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