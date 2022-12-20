Розклад усіх маршруток Дніпра: повний перелік

Мешканці та гості Дніпра можуть дізнатися розклад громадського транспорту за допомогою спеціального чат-бота.

Для цього потрібно перейти за посиланням та натиснути Start. Далі – з’явиться інформація, як користуватися чат-ботом:

З його допомогою можна перевірити, як курсують тролейбуси, трамваї, автобуси, які інтервали їхнього руху у різні години дня.

Наприклад, відкриваємо чат, натискаємо клавішу Start та вводимо запит “Автобус 155”. Та отримуємо відповідь:

Читайте також:

Українська

Автор: