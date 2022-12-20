Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечку

Стабилизационные или экстренные, днем или ночью. Оставшись без электричества, мы используем разные вещи, чтобы его заменить: свечки, генераторы, разные лампы, фонарики и т.д.
Чтобы не наделать беды при пользовании свечкой, в ГСЧС рассказали, где лучше ее ставить.
В наше время вечер при свечах – не романтика, а суровая необходимость. Чтобы она не превратилась в чрезвычайную ситуацию, вот вам 5 простых правил:
- Выбирайте крепкое основание, чтобы свеча не упала.
- Держите открытый огонь подальше от легковоспламеняющихся материалов.
- Шторы, скатерти, диваны – не лучшая компания для свечей. А вот стол совершенно подойдет.
- Можно поставить свечку на тарелку или в специальный подсвечник.
- Если свечка стоит на комоде или кухонной поверхности, проверьте, не висят ли над ней шкафчики, телевизор, полка с книгами.
Берегите себя и близких, – отметили специалисты ГСЧС.
Напомним, ранее мы писали, как уберечь электротехнику от перепадов напряжения: советы ГСЧС.
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