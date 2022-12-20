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  • Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечку

Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечку

Сегодня 14:13
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К сожалению, отключения света уже стали нашей обыденностью.

Новости Днепра про Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечку

Стабилизационные или экстренные, днем ​​или ночью. Оставшись без электричества, мы используем разные вещи, чтобы его заменить: свечки, генераторы, разные лампы, фонарики и т.д.

Чтобы не наделать беды при пользовании свечкой, в ГСЧС рассказали, где лучше ее ставить.

В наше время вечер при свечах – не романтика, а суровая необходимость. Чтобы она не превратилась в чрезвычайную ситуацию, вот вам 5 простых правил:

  1. Выбирайте крепкое основание, чтобы свеча не упала.
  2. Держите открытый огонь подальше от легковоспламеняющихся материалов.
  3. Шторы, скатерти, диваны – не лучшая компания для свечей. А вот стол совершенно подойдет.
  4. Можно поставить свечку на тарелку или в специальный подсвечник.
  5. Если свечка стоит на комоде или кухонной поверхности, проверьте, не висят ли над ней шкафчики, телевизор, полка с книгами.

Берегите себя и близких, – отметили специалисты ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, как уберечь электротехнику от перепадов напряжения: советы ГСЧС.

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Новости Днепра про Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечкуУкраїнська Новости Днепра про Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечкуРусский

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