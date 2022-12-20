Спокійний Став та Надійна: у Дніпрі може з’явитися десяток нових вулиць

Міськрада хоче присвоїти найменування новим проїздам Дніпра.

Про це йдеться в тексті рішення опублікованому на сайті міськради Дніпра.

Зазначається, що у чотирьох районах міста можуть з’явитися нові вулиці. Поки що це тільки проєкт, але його можуть розглянути вже під час найближчої сесії міськради.

Нові вулиці з’являться у Самарському, Новокодацькому, Соборному та Індустріальному районах міста.

Індустріальний район

У районі вулиці Верхньої – з’явиться вулиця Спокійний Став.

Новокодацький район

У районі вулиці Великої Діївської можуть з’явитися вул. Покутянська, вул. вул. Долинянська, вул. Ополянська, вул. Бойківська, вул. Лемківська.

Самарський район

У районі вулиці Староігренської планують зробити вул. Надійна, вул. Нового Саду, вул. Межиріцька, вул. Завершальна, тупик Піщаний.

Соборний район

У районі вулиць Загребельного та Чехова можуть з’явитися вул. Піхотна Балка, вул. Чубатий Хутір.

Якщо за проєкт підтримають, потім його повинен підписати міський голова і тоді в Дніпрі з’являться нові вулиці.

Українська

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