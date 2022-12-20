Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Спокійний Став та Надійна: у Дніпрі може з’явитися десяток нових вулиць

Спокійний Став та Надійна: у Дніпрі може з’явитися десяток нових вулиць

Сьогодні 13:57
просмотров

Міськрада хоче присвоїти найменування новим проїздам Дніпра.

Про це йдеться в тексті рішення опублікованому на сайті міськради Дніпра.

Зазначається, що у чотирьох районах міста можуть з’явитися нові вулиці. Поки що це тільки проєкт, але його можуть розглянути вже під час найближчої сесії міськради.

Нові вулиці з’являться у Самарському, Новокодацькому, Соборному та Індустріальному районах міста.

Індустріальний район

У районі вулиці Верхньої – з’явиться вулиця Спокійний Став. 

Новокодацький район

У районі вулиці Великої Діївської можуть з’явитися вул. Покутянська, вул. вул. Долинянська, вул. Ополянська, вул. Бойківська, вул. Лемківська. 

Самарський район

У районі вулиці Староігренської планують зробити вул. Надійна, вул. Нового Саду, вул. Межиріцька, вул. Завершальна, тупик Піщаний. 

Соборний район

У районі вулиць Загребельного та Чехова можуть з’явитися вул. Піхотна Балка, вул. Чубатий Хутір. 

Якщо за проєкт підтримають, потім його повинен підписати міський голова і тоді в Дніпрі з’являться нові вулиці.

Новости Днепра про Спокійний Став та Надійна: у Дніпрі може з'явитися десяток нових вулиць

Новости Днепра про Спокійний Став та Надійна: у Дніпрі може з'явитися десяток нових вулицьУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Розклад усіх маршруток Дніпра: повний перелік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:27
    Розклад усіх маршруток Дніпра: повний перелік

    Мешканці та гості Дніпра можуть дізнатися розклад громадського транспорту за…

    Чому мешканці Чечелівського району Дніпра уже кілька днів без світла та тепла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:35
    Чому мешканці Чечелівського району Дніпра уже кілька днів без світла та тепла

    У Дніпрі пояснили, чому мешканці Чечелівського району так довго були…

    У Дніпрі аварійні відключення води: коли повернуть водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:57
    У Дніпрі аварійні відключення води: коли повернуть водопостачання

    Деякі мешканці Дніпра наразі без водопостачання через ремонтні роботи.

    У Дніпрі на частоті популярної радіостанції чомусь ловить російське радіо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    У Дніпрі на частоті популярної радіостанції чомусь ловить російське радіо

    У Дніпрі чомусь транслюють російські новини.

    Наверх