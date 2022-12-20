Спокійний Став та Надійна: у Дніпрі може з’явитися десяток нових вулиць

Про це йдеться в тексті рішення опублікованому на сайті міськради Дніпра.
Зазначається, що у чотирьох районах міста можуть з’явитися нові вулиці. Поки що це тільки проєкт, але його можуть розглянути вже під час найближчої сесії міськради.
Нові вулиці з’являться у Самарському, Новокодацькому, Соборному та Індустріальному районах міста.
Індустріальний район
У районі вулиці Верхньої – з’явиться вулиця Спокійний Став.
Новокодацький район
У районі вулиці Великої Діївської можуть з’явитися вул. Покутянська, вул. вул. Долинянська, вул. Ополянська, вул. Бойківська, вул. Лемківська.
Самарський район
У районі вулиці Староігренської планують зробити вул. Надійна, вул. Нового Саду, вул. Межиріцька, вул. Завершальна, тупик Піщаний.
Соборний район
У районі вулиць Загребельного та Чехова можуть з’явитися вул. Піхотна Балка, вул. Чубатий Хутір.
Якщо за проєкт підтримають, потім його повинен підписати міський голова і тоді в Дніпрі з’являться нові вулиці.Яна Юхименко
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