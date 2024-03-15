Набирайте ванни: у Дніпрі житловий масив дві доби буде без води

У Дніпрі запланували відключення води для одного із житлових масивів.

Мова йде про житловий масив Верхня Ігрень у Самарському районі Дніпра мешканці якого майже 2 доби будуть без води.

Воду відключать у ніч на вівторок, 19 березня. Води орієнтовно не буде дві доби.

Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради повідомляє, що згідно з інформацією ТОВ “ВЕЛЕС-БУД” у зв’язку з виконанням робіт по переключенню мереж водопостачання, в ніч з 18 на 19 березня 2024 року з 00-00 год. буде припинено водопостачання абонентам і споживачам ж/м ВЕРХНЯ ІГРЕНЬ. Орієнтовний термін виконання робіт – 2 доби, – йдеться у повідомленні.

Повертати водопостачання будуть поступово.

Зауважимо, що жителі Ігрені часто сидять без води через проблеми з водопроводом. Раніше повідомлялося, що поломку збираються усунути. На це планували виділили понад 6,5 мільйонів гривень. Договір на проведення робіт уклали в жовтні, а закінчити хочуть до 30 листопада 2024 року. Анонсувалося, що за сприятливої погоди ремонт можуть розпочати вже у березні.

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