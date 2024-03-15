Набирайте ванны: в Днепре жилой массив двое суток будет без воды

В Днепре запланировано отключение воды для одного из жилых массивов.

Речь идет о жилом массиве Верхняя Игрень в Самарском районе Днепра жители которого почти 2 суток будут без воды.

Воду отключат в ночь на вторник, 19 марта. Воды ориентировочно не будет двое суток.

Левобережная администрация Днепровского городского совета сообщает, что согласно информации ООО «ВЕЛЕС-СТРОЙ» в связи с выполнением работ по переключению сетей водоснабжения, в ночь с 18 на 19 марта 2024 года с 00-00 час. будет прекращено водоснабжение абонентам и потребителям ж/м ВЕРХНЯЯ ИГРЕНЬ. Ориентировочный срок выполнения работ – 2 суток, – говорится в сообщении.

Возвращать водоснабжение будут постепенно.

Заметим, что жители Игрени часто сидят без воды из-за проблем с водопроводом. Ранее сообщалось, что поломку собираются устранить. На это планировали выделить более 6,5 миллиона гривен. Договор на проведение работ был заключен в октябре, а закончить хотят до 30 ноября 2024 года. Анонсировалось, что в благоприятную погоду ремонт могут начать уже в марте.

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