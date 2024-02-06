“Немає ні вдень, ні вночі”: жителі ж/м Ігрень у Дніпра скаржаться на постійні проблеми з водою

Майже місяць жителі ж/м Ігрень живуть з постійними відключеннями води.

Дніпряни скаржаться на постійні перебої з водопостачанням на ж/м Ігрень. Зокрема місцева жителька Оксана розповіла, що води немає ні вдень, ні вночі вже понад місяць.

Я мешканка міста Дніпро, живу на Ігрені, вул. Естафетна 14. Ми маємо дуже великі проблеми з водопостачанням, води немає вже місяць, ні вдень, ні вночі, великі прориви в балці 207 км, вода тече в балку! Ніхто нічого не ремонтує, зверталися вже скрізь, де можна! Допоможіть, будь ласка! – написала пані Оксана у телеграм-каналі Геннадія Корбана.

У планах відремонтувати водогін, який живить масив. Проблемна труба розташована на 207 км, а підготовчі роботи вже почалися.

Фахівці КП “Дніпроводоканал” розробили технічне завдання на заміну водопровідної мережі в районі залізничної станції 207 кілометр. Визначено джерело фінансування, проведено закупівлю послуг через систему PROZORRO із заміни водопровідної мережі підрядною організацією та укладено відповідний договір із переможцем торгів, – йдеться у повідомленні КП.

Зокрема, на сайті Прозорро вказано, що виділили на це понад 6,5 мільйонів гривень. Договір уклали в жовтні, а закінчити роботи планують 30 листопада 2024 року.

Тобто за сприятливої погоди ремонт можуть розпочати вже у березні.

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