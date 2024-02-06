Летіла на Дніпро: у Дніпровському районі збили ворожу ракету

О 16:35 на Дніпропетровщині оголосили тривогу. Пізніше у Повітряних силах повідомили, що на Дніпро ворог спрямував ракету.
На щастя, вона не досягла нашого міста, адже наші захисники знищили її.
Про це повідомили у Повітряному командуванні “Схід”. ППО працювала у Дніпровському районі.
У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні.
Тривога ще триває, тому, будь ласка, будьте у безпечних місцях!
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