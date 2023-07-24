Набирайте повні ванни: у Дніпрі та передмісті майже на добу відключать воду

Запаси краще зробити!

У Дніпрі комунальники будуть проводити аварійні роботи на водопроводі Д600 на розі вулиць С. Ковалевської – Ашхабадської та С. Ковалевської – Академіка Образцова.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Через це з 01:00 до 23:30 25 липня буде припинено водопостачання для мешканців та споживачів Індустріального району у межах:

вул. Донецьке шосе – Калинова – просп. Слобожанський – В. Сухомлинського;

сел. Самарівка,

смт Слобожанське,

сел. Степове,

сел. Чумаки,

а також м. Новомосковськ.

Крім того, можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску на прилеглих до них вулицях.

Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується о 9:00 26 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 24 липня у Дніпрі планується масштабне вимкнення світла: адреси.

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