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Набирайте повні ванни: у Дніпрі та передмісті майже на добу відключать воду

Сьогодні 11:18
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Запаси краще зробити!

Новости Днепра про Набирайте повні ванни: у Дніпрі та передмісті майже на добу відключать воду

У Дніпрі комунальники будуть проводити аварійні роботи на водопроводі Д600 на розі вулиць С. Ковалевської – Ашхабадської та С. Ковалевської – Академіка Образцова.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Через це з 01:00 до 23:30 25 липня буде припинено водопостачання для мешканців та споживачів Індустріального району у межах:

  • вул. Донецьке шосе – Калинова – просп. Слобожанський – В. Сухомлинського;
  • сел. Самарівка,
  • смт Слобожанське,
  • сел. Степове,
  • сел. Чумаки,
  • а також м. Новомосковськ.

Крім того, можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску на прилеглих до них вулицях.

Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується о 9:00 26 липня.

Новости Днепра про Набирайте повні ванни: у Дніпрі та передмісті майже на добу відключать воду

Нагадаємо, раніше ми писали, що 24 липня у Дніпрі планується масштабне вимкнення світла: адреси.

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Новости Днепра про Набирайте повні ванни: у Дніпрі та передмісті майже на добу відключать водуУкраїнська

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