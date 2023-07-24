Набирайте полные ванны: в Днепре и пригороде почти на сутки отключат воду

В Днепре коммунальщики будут проводить аварийные работы на водопроводе Д600 на пересечении улиц С. Ковалевской – Ашхабадской и С. Ковалевской – Академика Образцова.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Поэтому с 01:00 до 23:30 25 июля будет прекращено водоснабжение для жителей и потребителей Индустриального района в пределах:
Кроме того, возможны перебои водоснабжения с понижением давления на прилегающих к ним улицах.
Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается в 9:00 26 июля.
Напомним, ранее мы писали, что 24 июля в Днепре планируется масштабное отключение света: адреса.
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